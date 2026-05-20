６月１１日に開幕する北中米Ｗ杯の日本代表に選出されたＭＦ佐野海舟（２５＝マインツ）を、イングランド・プレミアリーグのブライトンなどが獲得に乗り出す可能性が出てきた。今季の佐野はドイツ１部で全３４試合に先発出場し、驚異的なパフォーマンスを発揮。今夏のＷ杯で優勝を狙う森保ジャパンでも、不動の大黒柱となっている。今夏にはステップアップが期待される中、英メディア「スポーツウィットネス」は「ブレントフ