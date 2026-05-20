RIZAPが運営するコンビニジム「chocoZAP(チョコザップ)」は、ベースフードが展開する完全栄養食「BASE FOOD」とコラボレーションし、「チョコ活でご褒美体験(第2弾：BASE FOOD)」キャンペーンを開催中。期間は6月30日まで。「チョコ活でご褒美体験」第2弾同キャンペーンは、ジムへ行く際の心理的ハードルを下げ、運動を習慣化してもらうための独自企画「チョコ活でご褒美体験」の第2弾。全国のチョコザップ店舗にてリニューアルし