第６５回春季北海道高校野球大会（５月２５日開幕、札幌モエレ沼公園）の組み合わせ抽選会が２０日、札幌市内で行われた。第１〜４回大会に続き、２度目の４連覇を狙う北海は、２５日の初戦で旭川東と対戦する。札幌円山球場が改修工事中のため、昨年リニューアルされたモエレ沼公園野球場で初開催される。２５日に開幕し、２９日の休養日を挟んで３０日に準決勝、３１日に決勝が行われる予定となっている。初戦の対戦カードは