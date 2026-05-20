きょう午前11時46分ごろ、沖縄本島近海を震源地とする地震があり、しました。 気象庁によると、震源の深さは50キロ、マグニチュードは5.9で、震度5強が与論町、震度5弱が知名町、震度4が天城町、和泊町となっています。 震度5強を観測した与論町供利港のカメラでは、地震の瞬間、カメラが上下に激しく揺れる様子が写っています。 与論島に家族で観光に来ていた男性は、空港近くのホテル付近で激しい揺れに襲われたと言