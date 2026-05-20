鹿児島県志布志市の畑で、20日あさ男性が仰向けで倒れているのが見つかりました。男性は緊急搬送されましたが意識不明の重体です。 男性の額や鼻などにはあざのような変色があるということで、警察が事件と事故の両面で調べています。 志布志警察署によりますと、志布志市志布志町志布志の畑で20日午前5時半ごろ、散歩中の人が男性が倒れているのを見つけ、知人が「人が倒れている」と119番通報しました。 額や鼻などの皮膚に