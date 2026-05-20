これまでに入っているです。 ▼与論町役場によりますと「10秒ぐらいの強い横揺れを感じた」ということです。庁舎内では多くの職員たちが地震で驚きましたが落ち着いていたということです。庁舎内でものが落ちたり倒れたりはしなかったということです。 与論町には4月末現在で、2654世帯、4882人が住んでいます。役場によりますと現在までけが人の情報は入っていません。 島内にある与論高校では校舎の天井の一部にひびが入り