【モデルプレス＝2026/05/20】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの曽野舜太が5月19日、Instagramで生配信を実施。5月18日放送のTBS系「テレビ×ミセス」（よる8時55分〜）の衣装の裏話を明かした。【写真】ミセス、M!LK衣装に身を包み“好きすぎて滅”ポーズ◆曽野舜太「好きすぎて滅！」コラボのミセス特注衣装の裏話明かすM!LKは「テレビ×ミセス」で3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEと共演。番組ではM!LKの「好きすぎて滅！」で