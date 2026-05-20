わんぱくなお弁当も好きだけど、自分や家族の健康も気になるあなたへ。発酵食品を取り入れた「体にやさしい」お弁当、はじめませんか。発酵の力で簡単においしくできるから、忙しい人にもおすすめですよ。今回は……黒酢照り焼きチキン弁当1品目主菜黒酢照り焼きチキンレシピはこちら発酵食品の黒酢をからめた、王道かつ新鮮な鶏の照り焼き。初めに焼き色をつけて香ばしく。2品目副菜小松菜とじゃこの塩麹あえレシピはこちら塩麹で