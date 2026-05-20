JR四国 JR四国が2026年5月15日、夏の臨時列車について発表しました。 海水浴シーズンに合わせて、牟岐線の由岐駅と木岐駅の間に7月18日から8月9日まで「田井ノ浜」駅を臨時開設し、普通列車を1日上下6本停車させます。 予讃線では、三豊市・津嶋神社の夏季例大祭に合わせて、8月4日と5日、「津島ノ宮」駅を臨時開設し、臨時列車を含め2日間で上下57本停車させます。 瀬戸大橋アンパンマントロッコは、7月と9月