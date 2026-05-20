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アジア株「TACO」より「NACHO」サムスン電子労組は大規模スト実施へ 東京時間14:08現在 香港ハンセン指数 25654.41（-143.44-0.56%） 中国上海総合指数 4150.98（-18.56-0.45%） 台湾加権指数 40069.89（-105.67-0.26%） 韓国総合株価指数 7129.45（-142.21-1.96%） 豪ＡＳＸ２００指数 8495.60（-109.09-1.27%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 74769.25（-431.60-0.57%） アジア株