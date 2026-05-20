東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【中国】 中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）（5月）10:00 結果3.00% 予想3.00%前回3.00%（1年) 結果3.50% 予想3.50%前回3.50%（5年) ※要人発言やニュース 【イラン情勢】 トランプ米大統領 イランに大きな打撃を与えなければならないかもしれない 攻撃延期は2.3日、金曜、土曜、日曜、来週初めまでかも 仲介