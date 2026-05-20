１２日、三一重卡の産業パークの溶接工場で、大型トラックの運転席を製造する溶接ロボット。（長沙＝新華社記者／薛宇舸）【新華社長沙5月20日】中国湖南省長沙市にあるトラックメーカー、三一重卡の産業パークでは、スマート化された生産ラインがフル稼働している。100台余りの溶接ロボットと700台以上の無人搬送車（AGV）が稼働し、新エネルギー大型トラックが6分に1台のペースでラインオフしている。今年第1四