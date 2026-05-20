◇ア・リーグマリナーズ1−2ホワイトソックス（2026年5月19日シアトル）マリーナーズは19日（日本時間20日）、本拠地でホワイトソックスに1−2と逆転負けを喫した。接戦の試合展開の中で、試合中盤から球場がざわつき始めた。右翼席最上段の一角で、「上半身裸」の男性集団約300人が、タオルや上着を振りかざして、突然大声援でマリナーズの応援を始めたからだ。大声援は試合中止まることなく続き、両軍選手が集団を見