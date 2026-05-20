お笑いコンビ「ロッチ」の中岡創一（48）が20日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲスト出演。とあるロケでの出来事を振り返った。テレビ番組のドッキリ企画でおなじみの中岡は「ドッキリかドッキリじゃないのか、分からない仕事がある」と振り返った。10数年前に「mihimaru GTのミュージックビデオの仕事」を受けた時のこと。「しかも曲名が、“SAY YES -102回目のプロポーズ-”」と、大ヒットドラマのアンサ