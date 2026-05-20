グラビアアイドルで俳優の福井梨莉華（21）の公式サイトが19日更新され、“なりすましアカウント” について注意喚起した。【写真】1st写真集のお気に入りカットを見せる福井梨莉華公式サイトでは、所属する合同会社ツータッチカンパニー名義で、「【スタッフより】ファンの皆様へ 注意喚起とお願い」と題した文書を投稿。「現在、SNS上において本人または関係者を装った「なりすましアカウント」、ならびに「botアカウント」