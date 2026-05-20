第65回春季北海道高校野球大会（25日開幕、札幌モエレ沼公園）の組み合わせが20日、決まった。支部代表校15校と今春の選抜甲子園出場で選抜推薦枠の北照の計16校が参加。大会4連覇に挑む北海は1回戦で旭川東と対戦。また出場校中唯一の初出場の網走南ケ丘は倶知安と対戦する。組み合わせは次の通り。【25日】▽1回戦（1）釧路湖陵―クラーク（9時30分）（2）北海―旭川東（12時）（3）北照―函館大有斗（14時30分）【26日】