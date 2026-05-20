鹿児島県奄美南部で最大震度5強を観測した地震について、気象庁は1週間程度は同じ規模の地震に注意するよう呼びかけました。【映像】地震発生時の様子午前11時46分ごろ、沖縄本島近海の深さおよそ50キロを震源とするマグニチュード5.9の地震が発生し、鹿児島県の与論町で震度5強を観測しました。気象庁は、1週間程度は同じ規模の地震に備えるとともに、家具の固定などを再確認するよう呼びかけました。震度5強を観測した与