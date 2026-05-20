気象庁によりますと、20日午前11時46分ごろ、鹿児島県で震度5強を観測する地震がありました。気象庁は、今後1週間程度は最大震度5強程度の地震に注意するよう呼びかけています。気象庁によりますと、午前11時46分ごろ、沖縄本島近海を震源とする地震がありました。この地震で、鹿児島県の与論町で震度5強、知名町で震度5弱を観測したほか、鹿児島県や沖縄県の広い範囲で震度3を観測しました。気象庁は午後1時前から会見を開き、揺