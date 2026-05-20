レギュラーガソリンの全国平均価格が2週連続で値下がりし、1リットルあたり169.2円でした。【映像】スタンドで給油する人らの様子資源エネルギー庁によりますと、きょう発表された今月18日時点のレギュラーガソリンの全国平均価格は、11日時点の前回調査に比べて0.2円安い、1リットルあたり169.2円でした。政府はガソリン価格を170円程度に抑えるため、石油元売り会社に補助金を支給しています。5月21日からは、1リットルあ