◇ナ・リーグドジャース5−4パドレス（2026年5月19日サンディエゴ）ドジャースは19日（日本時間20日）、敵地でのパドレス戦に勝利を収め、ナ・リーグ西地区の首位を奪還した。デーブ・ロバーツ監督（53）は9回に相手の絶対的守護神・ミラーから決勝点を奪った攻撃を絶賛した。4―4の9回1死三塁、パヘスは100マイル（約160.9キロ）の直球を連発するパドレスの絶対的守護神・ミラーと対峙（じ）。ファウル2球でカウント0―