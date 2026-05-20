東京都内のガソリンスタンド経済産業省が20日発表した18日時点のレギュラーガソリン1リットル当たりの全国平均小売価格は、前週調査より20銭安い169円20銭だった。2週連続で値下がりした。軽油は20銭下がり158円60銭。灯油は18リットル（一般的なタンク1個分）当たり2円下がって2519円だった。政府はガソリン価格を170円程度に抑えるため補助金を支給している。21〜27日の補助金額はレギュラー1リットル当たり41円80銭とした