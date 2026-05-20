【ブリュッセル共同】国際エネルギー機関（IEA）は20日、2025年に電気自動車（EV）とプラグインハイブリッド車（PHV）を合わせた車の世界販売が2千万台を超えたと発表した。新車全体の25％に当たる。このうち約6割は中国メーカーが供給し、欧米や日本勢を圧倒した。IEAは、26年の世界販売が2300万台に増加し、新車に占める割合は3割に迫ると予想。中東情勢の緊迫化に伴うエネルギー価格の高騰が販売の追い風になる可能性がある