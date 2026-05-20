台湾の頼清徳総統は20日、就任2年にあたり記者会見し、トランプ大統領の承認待ちとなっているアメリカによる台湾への武器売却について、「継続を望んでいる」と述べました。台湾・頼清徳総統：我々は武器売却の継続を望んでいます。頼氏はアメリカによる武器売却について、「台湾海峡の平和と安定を維持するため必要不可欠だ」と強調しました。トランプ大統領が台湾への武器売却をめぐり、「台湾を率いる人物と話す必要がある」と