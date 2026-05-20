テクノアルファが短期資金の流入でストップ高カイ気配に買われている。パワー半導体の製造プロセスで使われるワイヤーボンダーをはじめ多岐にわたる理化学機器の輸入販売を行う技術商社で、２５年１１月期は営業利益が前の期比２．１倍と急成長を果たしている。２６年１１月期は官公庁向け好採算案件の特需剥落で利益反落が見込まれる（会社側は非開示）ものの、ＰＥＲ換算で１０倍未満が想定され、今期予想配