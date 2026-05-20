「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２０日午後２時現在で、ハーモニック・ドライブ・システムズが「売り予想数上昇」で４位となっている。 同社は４月２４日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想の上方修正を発表。これを受けて株価は急上昇し、４月２４日終値４１９５円から５月中旬には７０００円台に乗せてきた。 ５月１３日には本決算を発表。２７年３月期連結業績予想を営