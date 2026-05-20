ニプロは続伸し、年初来高値を連日更新した。１９日、同日に官報告示されたバイオシミラーであるウステキヌマブＢＳ皮下注４５ｍｇシリンジ「ニプロ」を２０日の薬価基準追補適用後に発売すると発表した。同製品は韓国サムスバイオエピス社と締結した、複数品目のバイオシミラーに関する日本国内での商業化に向けた戦略的パートナーシップ契約に基づく初の製品であり、材料視した買いが集まっている。