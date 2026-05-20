17日に今季の全日程を終えたNECナイメヘンのMF佐野航大。北中米W杯に臨む日本代表メンバー入りも期待された22歳の若武者だが、発表時にその名前はなかった。オランダ『?』の取材に応じ、胸中を明かしている。今季のエールディビジでフィールドプレーヤーでは唯一となる全34試合、3060分フル出場。3得点8アシストを記録するなど、チームの絶対的な主軸として君臨した。当然のように他クラブからの関心も強く、今冬にはN・フォレ