約2年7か月、ブラジル代表から遠ざかっていたサントスFWネイマールだが、18日に発表された北中米W杯に臨むブラジル代表メンバーに名を連ねた。カルロ・アンチェロッティ監督がネイマール復帰に際していくつかの条件を提示していたことを、ポルトガル『A Bola』が伝えている。ブラジル代表の『顔』として長らく最前線に立っていたネイマールだが、大怪我に見舞われた23年10月以降はブラジル代表から遠ざかっていた。ブラジル現