李在明（イ・ジェミョン）大統領が「近い将来、日本の別の美しい地域で総理にお会いし、真摯な対話を続けていくことを楽しみにしている」と話せば、高市早苗首相は「次は李大統領が日本に来られる番だが、温泉にするか、どこで会うか考えておきたい。美しい場所へお招きしよう」と語った。【注目】高市首相、韓国で人気？日米中露トップ好感度調査で1位韓国の李在明大統領と日本の高市早苗首相が5月19日、慶尚北道（キョンサンプク