【写真】目黒蓮がロンドンに初訪問！【動画】楽しげにロンドンの街を歩く目黒蓮／午後の紅茶新CM「はじまりの午後」篇 ／メイキング 目黒蓮（Snow Man）が、自身のInstagramを更新。イギリス・ロンドンで撮影された「キリン 午後の紅茶」新CMのオフショットを公開した。 ■目黒蓮の自撮り動画も公開！ 投稿されたのは、片手に「午後の紅茶」を持ち、赤レンガ造りの建物前で撮影する姿（1～3枚目）をはじめ、黒いリュッ