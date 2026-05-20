【写真＆動画】阿部亮平「ベンチャーサポート」ビジュアル／アンバサダー就任記者発表会の様子／CM「ランチ行列篇」「納豆卵かけ定食篇」＆メイキング／阿部亮平のスーツの着こなし ベンチャーサポート税理士法人の公式Xが、Snow Manの阿部亮平がベンチャーサポートアンバサダーに就任したことを発表。スーツ姿のビジュアルが公開され、注目を集めている。 ■阿