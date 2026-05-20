【写真】渡辺翔太の袖元フリルのジェンダーレス衣装『Stagefan』表紙／『ウェンディ＆ピーターパン』カット Snow Manの渡辺翔太が雑誌『Stagefan』（ステージファン）vol.55（5月19日より順次発売中）の表紙を飾っている。雑誌公式Xで淡い光に包まれる渡辺が印象的な表紙が公開された。 ■『Stagefan』では渡辺と芳根京子がダブル主演を務める舞台『ウェンディ＆ピーターパン』を特集