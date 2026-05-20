プロ野球・ソフトバンクは20日、球団公式HPを更新。小林樹斗投手と育成契約したことを発表しました。小林投手は2020年にドラフト4位で広島に入団。1年目から1軍デビューを果たすも2年で2登板にとどまります。その後は2023年に右肘手術を受け、翌年には育成契約として実戦復帰となるも1軍での登板はありませんでした。昨シーズンオフには広島を戦力外になると、今季から野球独立リーグの徳島インディゴソックスへ入団。今季は7試合