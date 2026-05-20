◇MLB ドジャース5-4パドレス(日本時間20日、ペトコ・パーク)ドジャースが9回、執念の攻撃で勝ち越しに成功しました。4-4の同点で迎えた9回、パドレスは守護神のメイソン・ミラー投手を投入。勝ち越しを狙うドジャースは1アウトからマックス・マンシー選手の打席でフルカウントからアウトローのスライダーを見逃し三振と判定されるも、すかさずABSチャレンジを要求。すると判定がひっくり返り貴重な四球を選びます。その後はマンシ