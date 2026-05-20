マッシュスタイルラボが展開するルームウェアブランド「gelato pique（ジェラート ピケ）」は6月5日より、「STAR WARS（スター・ウォーズ）」のデザインを取り入れた『GELATO PIQUE / STAR WARS Collection』を販売する。【画像】『GELATO PIQUE / STAR WARS Collection』アイテム（一覧）ニットは、世界中の映画ファンを虜にする『STAR WARS』の世界観を、甘くとろける大人のデザートに掛け合わせてデザインしたジャガードプ