◇京滋大学野球春季リーグ最終節2回戦びわこ成蹊スポーツ大 10―0 明治国際医療大（2026年5月20日わかさスタジアム京都）京滋大学野球春季リーグは20日に最終節2回戦が行われ、びわこ成蹊スポーツ大は明治国際医療大を10―0の8回コールドで下した。これで勝ち点3とし、7勝5敗で今春全日程を終えた。プロ注目の最速151キロ右腕・小松勇輝（4年）は、10―0の8回に2番手として救援。全8球直球勝負で挑み、2奪三振をマークす