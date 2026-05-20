「パドレス１−２ドジャース」（１９日、サンディエゴ）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は試合後、２０日（日本時間２１日）の第３戦に先発する大谷翔平投手について、４試合ぶりの投打同時出場させることを明言した。ここまでコンディションを重視し、投手専念で大谷をマウンドに上げていたロバーツ監督。だがここまで４戦連続マルチ安打と好調を維持し、翌日は休養日となることから「オオタニは明日、打つ」と大谷の投打