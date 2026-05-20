NHKが20日、東京・渋谷の同局で定例会長・メディア総局長会見を行い、インターネットサービス「NHK ONE」の現状についてコメントした。サービスは昨年10月1日にスタート。サービス開始から7カ月が経過した。契約確認済みのアカウント数の推移は3月末時点で362万件だった。、4月27日時点で391万件となっているとした。山名啓雄副会長・メディア総局長は「登録数は4月27日時点で391万件」とし、約1カ月で30万件弱となり、伸び