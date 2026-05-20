アイロボからの発表です。【映像】「今後の予定について」運営の報告「【活動終了のお知らせ】この度、2027年開催のラストライブをもちまして、アイロボの活動を終了させていただくこととなりました。・活動終了の経緯について今年に入り、運営者である私自身の体調に不調が現れ、日常生活にも支障をきたす状況となっております。医師とも相談を重ねた結果、十分な治療が必要であるとの判断に至り、このような決断をさせていただ