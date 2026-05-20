ディーン・フジオカが主演を務めるクリーチャー・ホラー映画『オラン・イカン』より、フジオカの華麗な剣さばきと殺気あふれる姿を捉えた本編映像が解禁された。【動画】斎藤（フジオカ）と怪物オラン・イカンの壮絶な死闘！本作は、史実に残る“UMA目撃情報”から生まれた、太平洋戦争下のインドネシアを舞台に繰り広げられるクリーチャー・ホラー。第2次世界大戦末期の1944年。日本軍の捕虜移送船が連合軍の攻撃によって沈