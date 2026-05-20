すえのぶけいこの人気漫画『おちたらおわり』を、宇垣美里：主演×篠田麻里子：共演で実写ドラマ化し、7月1日より中京テレビ・日本テレビ系にて毎週水曜24時24分に放送することが決定した。【写真】真っ赤なドレスにドキッ宇垣美里＆篠田麻里子のソロショットも新築タワーマンションを舞台に、ママ友同士の嫉妬、裏切り、疑いが渦巻く“女たちのサバイバルサスペンス” 。原作は、累計発行部数1000万部を越えドラマ化もさ