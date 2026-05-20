２０２６年の東日本ブロック選抜選手選考会が９日、候補５０選手が参加し群馬県内で開催された。実戦で東北勢（東北中央、東北南）６選手が躍動し、春の全国を制した湘南の今任葵（３年）はアーチ２本でアピール。第２６回鶴岡一人記念大会（８月２０日開幕、静岡）の２０人を始め、今夏の世界大会へ最強メンバーを選ぶ。東北勢同士の投げ合いから、白熱の選考会が幕を開けた。伊勢崎市のセブンナッツスタジアムで、４チームに