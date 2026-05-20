GK大下幸誠の活躍もありU-17日本はアジア杯決勝進出サウジアラビアで開催されているAFC U-17アジアカップ（アジア杯）の準決勝が5月19日に行われ、日本代表はウズベキスタン代表と対戦して1-1の末にPK戦で3-2で勝利して決勝進出を果たした。SNS上ではPK戦でGK大下幸誠が見せた2本のセーブが話題となっている。後半アディショナルタイム（AT）7分にDFエゼモクェ・チメヅェ海の劇的な同点ゴールで追い付いた日本は、2大会ぶりの