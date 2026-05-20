アイドルグループ・℃―ｕｔｅの元メンバーで歌手の鈴木愛理が衣装ショットを大量公開した。１９日に自身のインスタグラムを更新した鈴木は「＃最近の衣装たち」とつづり、ＮＨＫ・Ｅテレの「クラシックＴＶ」（木曜・午後９時）の衣装ショットをアップ。肩にチュールが付いた黒のドレスや赤のニットに茶色のセットアップを組み合わせた姿、首元がリボン状になった白シャツに黄緑色のワンピースを重ね着した姿、デニムのシャツ