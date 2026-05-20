JR高山線は20日午後1時半ごろから、岐阜県七宗町の上麻生駅と白川町の白川口駅の間の上下線で運転を見合わせていましたが、午後2時40分に再開しました。 JR東海によると、上麻生駅と下麻生駅(川辺町)の間で、落石の警報装置が作動しました。 係員が現地に向かったところ、線路上に落石はなく、安全を確認したということです。