敵地パドレス戦米大リーグ、ドジャースは19日（日本時間20日）、敵地パドレス戦に5-4で勝利した。デーブ・ロバーツ監督は試合後、翌20日（同21日）の試合で先発登板予定の大谷翔平投手に関して、投打二刀流での出場を明言した。パドレス戦後の会見で、ロバーツ監督は大谷の二刀流出場に関する質問を受けると「そう。オオタニは明日は打つ予定だ」と頷いた。大谷は投打二刀流として臨む今季、投手としてはここまで7試合に登板