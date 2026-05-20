◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）追い切り＝５月２０日、栗東トレセン桜花賞５着のアランカール（牝３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）は前日１９日に最終追いを済ませ、坂路で５５秒３―１１秒７をマーク。３戦連続で手綱を執る武豊騎手が共同会見に出席した。勝てば９６年エアグルーヴ以来３０年ぶりの勝利となる。一問一答は以下の通り。―前走の桜花賞は５着だった。