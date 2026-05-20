記事ポイントアルファベットチャームとビーズを紐に通して結ぶだけで、その場でオリジナルチャームが完成しますSTARTキット1,650円（税込）には紐・金具・チャーム5個・ビーズ5個がセットで入っています東京・渋谷の宮下パーク内「Editorial @ RAYARD MIYASHITA PARK」で先行販売が始まっています カラフルなアルファベットチャームとビーズを自由に組み合わせ、その場でオリジナルチャームを作れる体験型アイテムが登場しま