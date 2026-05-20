木星：オレンジ丸金星：青丸2026年5月19日午後8時ごろKSB瀬戸内海放送岡山本社で撮影 写真は、5月19日午後8時ごろ、西の空を写したものです。三日月と、“宵の明星″と呼ばれる金星が接近し、さらに画面左上に木星が輝いています。写真では十分に伝わりませんが、肉眼で見るとしばらく眺めたくなるような華やかな夜空でした。 ライフパーク倉敷科学センター（岡山県倉敷市）によりますと、5月20日に木