記事ポイントユネスコ無形文化遺産登録10周年を記念した手漉き和紙絵巻が、九州初上陸で福岡・八女に展示される全長11mを超える巻物は、三種の手漉き和紙をつなぎ合わせた国宝高山寺公認の作品入場料1,000円で手漉き鳥獣戯画スタンプラリー台紙付き、八女の歴史的町並みを散策しながら楽しめる ユネスコ無形文化遺産「日本の手漉和紙技術」の登録10周年を記念した特別展が、2026年6月6日（土）・7日（日）の2日間、福岡県八女